Samassekou, calciatore Salisburgo: “Napoli una delle migliori squadre d’Europa, ma ha dei punti deboli”

Il centrocampista del Salisburgo Samassokou ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club austriaco a pochi giorni dalla sfida con il Napoli in Europa League.

“Nella gara di andata non abbiamo mostrato la nostra vera faccia, alcune cose non sono andate per il verso giusto.

Anche se siamo sfavoriti vogliamo fare una bella gara per i nostri tifosi.

Sappiamo che la partita è complicata ma nel calcio tutto è possibile.

Vogliamo giocare senza paura e dare tutto ciò che abbiamo contro una delle migliori squadre d’Europa.

Anche il Napoli ha dei punti deboli e vogliamo provare a sfruttarli”

