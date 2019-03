Hamsik, secondo pareggio per il suo Dalian: Marek ancora a secco

Marek Hamsik ed il suo Dalian conquistano il secondo pareggio di fila, raggiunti all’ultimo minuto dal Guangzhou dell’ex Palermo Zahavi.

Un punto al debutto, un altro alla seconda partita. Marek Hamsik conquista il secondo pareggio di fila con il Dalian, dopo un’intera gara da titolare. Dopo l’1-1 con lo Henan Jinaye, nella notte l’ex capitano azzurro ha pareggio per 3-3 contro il Guangzhou R&F. La vittoria sembrava ad un passo, ma all’ultimissimo minuto il Dalian è stato beffato dalla rete di Zahavi, ex Palermo. Ancora a secco di gol Hamsik, mentre ancora in gol l’altra stella della squadra Ferreira Carrasco.

