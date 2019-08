Handanovic: “Il campionato sarà più equilibrato quest’anno”

A margine della partita di stasera tra Inter e Lecce, il capitano della squadra nerazzurra Samir Handanovic parla del campionato e dell’atmosfera di San Siro.

Samir Handanovic è del parere che quello di quest’anno sarà un campionato più equilibrato rispetto a quello degli ultimi anni. Ne ha parlato nel match program di Inter-Lecce e il portale ansa.it le ha riportate; di seguito le sue parole:

“Parto con grande entusiasmo, non vedo l’ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione.

Lo stadio lo sento sempre, dal riscaldamento alla partita, San Siro ti spinge e tu lo percepisci, si alza il volume. Per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima.“

Comments

comments