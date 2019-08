Ramsey potrebbe saltare anche la partita contro il Napoli

Il quotidiano torinese Tuttosport rivela che Aaron Ramsey, centrocampista arrivato in questa sessione alla Juventus, potrebbe saltare la partita contro il Napoli.

Aaron Ramsey potrebbe non farcela per la partita contro il Napoli. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma sulla situazione del centrocampista; a quanto pare non sarà disponibile neanche per sabato sera.

Il centrocampista gallese dovrebbe tornare a disposizione direttamente dopo la sosta, per la partita del 15 settembre contro la Fiorentina.

