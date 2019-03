Hoffer: “Sceglierei Napoli altre mille volte. Occhio al Salisburgo: è una squadra molto forte”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Ervin Hoffer, calciatore austriaco, ex attaccante del Napoli, attualmente al Beerschot Wilrijk.

“Se sono ancora l’austriaco più pagato? E’ vero, sono stato tra i più costosi quando mi comprò il Napoli, ma ne è passato di tempo e intanto la Nazionale austriaca è cresciuta e questo primato mi è stato tolto. Quando arrivai a Napoli, giocavo con continuità, poi però mentre ero in Nazionale, qualcosa cambiò nel club: saltò l’allenatore e anche una parte della dirigenza cambiò e da quel momento non mi è stata più data la possibilità concreta di mettermi in mostra.

Nonostante tutto, non sono pentito del trasferimento a Napoli, ma anzi rifarei questa scelta mille volte. Eravamo una squadra unita, poi Napoli è una città fantastica e poi giocare al San Paolo con il calore dei tifosi napoletani che sono unici al mondo lo consiglio ad ogni giocatore.

Il Salisburgo non deve essere sottovalutato dal Napoli perchè è una squadra forte e se gli si dà modo e tempo di giocare, trova belle azioni e può mettere in difficoltà gli azzurri perchè è una squadra che si esalta. Gli austriaci sono molto forti in attacco e ritengo che le due formazioni siano di pari livello, non è una partita così semplice come si pensa”.

