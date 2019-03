Mauri (ex preparatore di Ancelotti al Real): “Affascinato da Koulibaly, vi racconto l’ambiente di Castel Volturno”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto il Professore Giovani Mauri, ex preparatore atletico del Real Madrid.

“Il Real risulta stanco in questo ultimo periodo. Negli ultimi 5 anni aveva una rosa molto competitiva e, ad oggi, per colpa di procedimenti amministrativi, sta avendo serie difficoltà. Il Napoli di Ancelotti? E’ una squadra in grandissima salute, brillante e piena di vivacità nelle gambe dei giocatori. La scorsa settimana sono stato a Castelvolturno e ho trovato un ambiente cresciuto, un’organizzazione molto più professionale, un’aria davvero ottima, e tutto ciò è dovuto sicuramente al grande lavoro fatto da Ancelotti. Il Salisburgo è una squadra atletica, che fa della parte fisica la sua forza, ma ritengo che la componente atletica e tattica del Napoli avrà la meglio. Ad oggi la metodologia di lavoro nell’ambito calcistico è cambiata molto, grazie anche ad Arcelli e Sacchi. Da 10 anni abbiamo cercato di privilegiare l’Atletico attraverso la palla con grande intensità, riducendo i volumi, mentre per alcune deficienze facciamo ancora dei lavori a secco. Ritornando alla squadra partenopea, il calciatore che mi affascina maggiormente durante i match Koulibaly”.

