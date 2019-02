Hysaj a Sky: “Problema gol? I nostri attaccanti torneranno a segnare! Juve? La speranza non muore mai”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Parma.

“Bella sfida col Parma, sappiamo che si tratta di una buona squadra. Problema gol? Sono cose che ogni tanto capitano, bisogna aspettare il momento giusto per i nostri attaccanti. In difesa dobbiamo essere pronti e bravi a non prendere gol perché tanto prima o poi i nostri attaccanti segneranno. Ospina-Meret? Abbiamo due portieri di grande livello, conosciamo tutti le loro qualità. Per me sono entrambi forti. Juve? La speranza non muore mai, ma pensiamo prima a questa partita”.

