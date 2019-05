Hysaj, si fa avanti Marotta: offerta ufficiale dell’Inter

Il futuro di Elsed Hysaj sembra essere sempre più lontano da Napoli. Ecco cosa ha riportato la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Novità importante per il futuro di Elseid Hysaj. A rivelarlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come per l’esterno classe ’94 ci sia stata una richiesta ufficiale al Napoli per l’albanese da parte di Beppe Marotta, che vorrebbe così portare il laterale nella nuova Inter targata Antonio Conte. Sul calciatore ci sarebbe il forte interesse anche di due club inglesi, a dimostrazione del grande interesse verso il terzino.

