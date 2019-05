Di Lorenzo, manca solo l’ufficialità, Mario Rui in uscita interessa al Benfica

Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Empoli, sembra ormai vicino al Napoli. La redazione di Radio CRC fa il punto anche sul mercato in uscita.

“La pista Di Lorenzo sembra concretizzarsi sempre di più, è vero che il cartellino costerà circa 10 milioni, manca solo l’ufficialità e, a tal punto, Lazzari è una pista abbandonata. Per un terzino che viene, un altro va via e pare che un intermediario del Benfica abbia sondato sia l’entourage di Mario Rui che il Napoli. Non c’è una trattativa aperta, ma il Benfica sembra essere interessato concretamente a Mario Rui. Resta da capire cosa accadrà con Malcuit. Su Insigne, invece, De Laurentiis, non smetterà di chiedere 90 milioni”.

