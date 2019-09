I Club Napoli nel mondo ringraziano i calciatori del Napoli, il messaggio integrale

I Club Napoli nel mondo hanno voluto ringraziare i calciatori del Napoli per l’impegno profuso a Torino con la Juventus e hanno voluto manifestare la loro solidarietà a Kalidou Koulibaly.

Questo il messaggio integrale.

I Club Napoli nel Mondo ringraziano tutti i calciatori del Calcio Napoli che sabato sera, all’Allianz Stadium di Torino, con grande orgoglio, determinazione e senso di appartenenza verso la maglia azzurra, nonostante il risultato di 3-0 a favore della Juventus, hanno saputo reagire alle provocazioni della tifoseria bianconera che utilizzava i nostri cori con l’intento di deridere la nostra squadra e tutta la tifoseria partenopea, a riconferma della loro condizione di essere “apolidi”, anche nel fare i cori.

Noi tifosi siamo certi che quegli stessi cori, che solitamente intoniamo a difesa della nostra identità e della nostra passione, molto presto li canteremo, non per schernire l’avversario (questo costume non ci appartiene), ma per festeggiare la conquista di un titolo così tanto desiderato e che negli ultimi anni abbiamo dimostrato anche di meritare.

Invitiamo, pertanto, i nostri guerrieri a lottare su ogni campo poiché noi saremo sempre al loro fianco!!!

Un messaggio, infine, al nostro Kalidou Koulibaly:

siamo tutti con te! RIALZATI GUERRIERO, FIGLIO di PARTENOPE! Ci hai regalato emozioni uniche e noi questo non lo dimenticheremo mai!!!

FORZA NAPOLI SEMPRE!

Comments

comments