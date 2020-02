I rigori negati al Napoli: una torta aVARiata che da un senso di ‘disgusto’

Forse come redazione abbiamo avuto una sorta di presentimento che con il Lecce si potesse riaprire la polemica sui rigori negati al Napoli.

In maniera un po’…ironica (ma non tanto) alla vigilia della sfida con i salentini abbiamo accennato a una torta con sei candeline.

Dopo la gara con il Lecce sulla torta si è aggiunta un’altra candelina, perché al Napoli è stato negato il settimo rigore netto in questo campionato.

Tanti, troppi i rigori negati al Napoli che hanno sottratto agli azzurri almeno 6-10 punti.

con il Cagliari sullo 0-0 gara persa 0-1 (3 punti) – arbitro Di Bello al VAR Pezzuto; con il Brescia sul 2-0 partita vinta 2-1 (0 punti) – arbitro Manganiello al VAR Chiffi; poi con il Torino gara terminata 0-0 (2 punti) arbitro Doveri al VAR Banti; ancora con l’Atalanta sul 2-1 prima del 2-2 definitivo segnato da Ilicic (2 punti) – arbitro Giacomelli al VAR Banti; con il Genoa gara terminata 0-0 (2 punti) – arbitro Calvarese al VAR Chiffi; infine con la Juventus sull’1-0 per il Napoli gara poi per fortuna finita con la vittoria degli azzurri per 2-1 (0 punti) – arbitro Mariani al VAR Rocchi; con il Lecce gara terminata 2-3 (1 punto) – arbitro Giua, Abisso al VAR.

La cosa peggiore è che in tutti questi casi nessun arbitro ha fatto ricorso al VAR per rivedere le azioni incriminate e magari correggere l’errore commesso nella valutazione in diretta.

Malgrado i suoi tanti limiti e suoi tantissimi errori commessi dal ritiro di Dimaro a oggi, il Napoli con 6-10 punti sarebbe in piena lotta per un posto in Champions League.

Chissà se dopo l’ennesimo rigore al Napoli e il clamoroso favore fatto alla Lazio di Lotito con il rigore netto negato al Parma, Nicchi stia provando lo stesso senso di ‘disgusto’ che ha denunciato dopo la legittima protesta del presidente della Fiorentina Commisso per il rigore almeno dubbio concesso alla Juventus.

