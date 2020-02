Il Lecce al San Paolo: una ‘torta-fantasia’ con sei candeline è di…rigore

Domenica 9 febbraio alle ore 15:00 il Napoli ospita il Lecce al San Paolo nella 23esima giornata del campionato di Serie A.

La sfida con il Lecce porta alla memoria la partita giocata il 26 febbraio 1989 quando il pubblico sugli spalti del San Paolo ballò per la prima volta il Porompompero.

Così come aiuta a ricordare un indimenticabile 1-0 del 19 dicembre 2010 con il gol di Cavani al 93′, pochi secondi dopo il salvataggio sulla linea di Grava che evitò il gol della possibile vittoria dei salentini.

Il Napoli in Serie A e in Coppa Italia ha ospitato il Lecce solo al San Paolo, mentre in Serie B c’è anche una gara giocata il 4 novembre 1948 allo stadio Collana.

Per la gara di domani i tifosi del Napoli potrebbero preparare una speciale ‘torta fantasia’ per festeggiare un girone di campionato senza un rigore a favore.

Infatti l’ultimo rigore a favore del Napoli è stato fischiato nella partita di andata alla quarta giornata Lecce-Napoli (1-4) giocata lo scorso 22 settembre. Rigore segnato da Insigne ripetuto per una irregolarità del portiere leccese Gabriel.

Sulla torta andrebbero messe anche 6 candeline, una per ogni rigore negato al Napoli dopo quella partita che, ovviamente, vi ricordiamo con i possibili punti ‘sottratti’ agli azzurri:

con il Cagliari sullo 0-0 gara persa 0-1 (3 punti) – arbitro Di Bello al VAR Pezzuto; con il Brescia sul 2-0 partita vinta 2-1 (0 punti) – arbitro Manganiello al VAR Chiffi; poi con il Torino gara terminata 0-0 (2 punti) arbitro Doveri al VAR Banti; ancora con l’Atalanta sul 2-1 prima del 2-2 definitivo segnato da Ilicic (2 punti) – arbitro Giacomelli al VAR Banti; con il Genoa gara terminata 0-0 (2 punti) – arbitro Calvarese al VAR Chiffi; infine con la Juventus sull’1-0 per il Napoli gara poi per fortuna finita con la vittoria degli azzurri per 2-1 (0 punti) – arbitro Mariani al VAR Rocchi.

