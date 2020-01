Iachini in conferenza: “Abbiamo rischiato pochissimo, battuto un avversario forte”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha commentato, in conferenza stampa, il successo ottenuto in casa del Napoli.

“Sapevamo che la gara di oggi poteva essere molto difficile, visto che il Napoli voleva vincere in casa. Noi ci siamo presentati con 24 ore di riposo in meno, e avendo giocato in 10 con l’Atalanta abbiamo sprecato molte energie. I ragazzi hanno portato sul campo ciò che avevamo preparato. Abbiamo rischiato veramente poco, siamo stati molto bene sul campo, in fase offensiva dovevamo ripartire qualche volta in più dal basso ma non posso rimproverare nulla. Dobbiamo lavorare ancora su alcuni aspetti, ma stiamo trovando risultati importanti.

L’unica cosa che ho fatto è stata lavorare sull’organizzazione di gioco, ridando solidità ad una squadra che aveva subito qualche gol di troppo. Dovevamo, inoltre, attaccare con più uomini. e stasera ho visto miglioramenti da questo punto di vista e ne sono felice. I ragazzi sono stati bravissimi a seguirmi e a capire ciò che volevo da loro. Siamo ancora all’inizio, non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo ancora fame di vittorie.

Mi sono integrato subito bene con questo gruppo e questa è una cosa splendida. Devo ringraziare i calciatori più esperti come Pezzella, Badelj e Caceres. I nostri tifosi? In settimana lavoriamo anche con l’obiettivo di renderli felici, perché fa parte del nostro lavoro. Non vogliamo mai accontentarci del risultato e i ragazzi stanno già capendo la mia filosofia. Questo avvio ci da grandi speranze per il futuro, avendo anche tanti ragazzi giovani.

