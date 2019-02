Icardi-Napoli, spiraglio se si riapre la pista Allan-PSG in estate

Mauro Icardi al Napoli se Allan va al PSG in estate? Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera sulla situazione di mercato.

“Il presidente De Laurentiis aveva cercato Icardi due anni fa per sostituire Higuain: arrivò a offrire 60 milioni, l’Inter rifiutò. Se lo scambio con la Juve garantisce una plusvalenza alta, venderlo a un altro club può portare in cassa tra gli 80 e i 90 milioni. Il Napoli però non ha mai speso cifre così per nessuno. Potrebbe avere disponibilità se riuscisse a vendere il centrocampista Allan. A gennaio il brasiliano è stato vicino al Psg per poco meno di 100 milioni, pista che potrebbe riaprirsi”.

Comments

comments