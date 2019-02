Modugno: “Malcuit favorito contro la Juve. Centrocampo già deciso”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibile formazione del Napoli per la Juventus.

“La squadra domani si allenerà al mattino e sarà così fino a sabato, proseguendo con la conferenza stampa e molto probabilmente resterà in ritiro a Castel Volturno in attesa della gara di domenica. Nella seduta di stamattina Milik ha svolto un lavoro differenziato in via del tutto precauzionale, non c’è da preoccuparsi o creare allarmismi.

In virtù del match contro i bianconeri Ancelotti potrebbe schierare a centrocampo i quattro titolarissimi, per così dire, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, che con la sua duttilità potrebbe essere un vero e proprio jolly, e Callejon. Quanto alla difesa, ci sarà un bel ballottaggio e molto dipenderà dalle condizioni di ognuno, sicuramente Malcuit sarebbe la soluzione ottimale e la più importante, data la sua crescita e la capacità di rispondere alle richieste del mister. Quindi mi sento di dire che è uno dei favoriti”.

