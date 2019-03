Iezzo: “Espulsione di Meret non c’era, bruttissima sceneggiata di Ronaldo”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono convinto che l’espulsione di Meret non ci fosse, al di là del fatto che Meret non ha toccato Ronaldo, non lo ha nemmeno sfiorato, è verò che il regolamento punisce anche l’intenzionalità di un giocatore, ma io credo che Meret volesse prendere il pallone, se voleva prendere Ronaldo allargava la gamba e lo prendeva. Poi bruttissima sceneggiata di Ronaldo che a terra si tocca il piede, tra l’altro quello sbagliato. I campioni si vedono anche in queste circostanze, parliamo del secondo giocatore più forte del mondo dopo Messi, sei a +13 sul Napoli, se si fosse alzato per dire a Rocchi che aveva sbagliato avrebbe preso solo applausi dal San Paolo. Meret comunque ha commesso un errore, una volta servito Malcuit doveva vedere che era marcato e fornirgli un appoggio.”

