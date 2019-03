Mauro Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21 di Napoli-Juventus e dell’episodio tanto discusso dell’espulsione di Meret.

“Il fatto che non c’è contatto è una questione di sorte. Malui lo ostacola e fa una brutta entrata. Simulazione Ronaldo? Ma no, entra così, mica Ronaldo simula. Il vantaggio è che in questa vicenda a me non me ne frega niente, nè di Ronaldo nè della Juve, guarda glielo dico: Juve merda, quindi… ma non è simulazione”.

Comments

comments