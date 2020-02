Iezzo: “Meret sempre in campo, alternanza è un problema per la difesa”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’alternanza tra Meret ed Ospina.

“Il turnover per i portieri non è mai servito nel calcio. Il Napoli è l’unica squadra che alterna i due portieri ma è una cosa negativa perché, quello dell’estremo difensore, è un ruolo in cui c’è bisogno di continuità. Per me Meret dovrebbe giocare sempre, questa alternanza può mettere in crisi anche la difesa, creando confusione. Si creano dei sincronismi necessari che vengono meno quando ci sono dei cambi in porta”.

