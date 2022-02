Il Barcellona di Xavi: un giusto mix di giovani talenti ed esperti pluridecorati

L’inizio di stagione con Koeman in panchina è stato alquanto disastroso con la squadra che ha compromesso il cammino in Champions League e la corsa alla vittoria nella Liga. Dall’8 novembre l’idolo di casa Xavi Hernandez ha preso il posto di Koeman e con lui allenatore il Barcellona è salito dal 9° al 4° posto in classifica. Xavi però non ha potuto evitare la ‘retrocessione’ in Europa League, l’eliminazione in Coppa di Spagna e la sconfitta in semifinale della Supercoppa di Spagna. Almeno dall’arrivo di Xavi la squadra ha ritrovato una certa identità e l’entusiasmo di giocare un calcio offensivo fatto di tanto possesso pallo e improvvise verticalizzazioni.

Xavi imposta la squadra con il 4-3-3 di base che diventa 4-4-2 o 5-4-1 in fase di non possesso e 3-2-5 in fase di impostazione.

I due esterni di attacco giocano molto larghi sulle fasce e quello opposto alla zona dello sviluppo dell’azione è pronto a lanciarsi alle spalle della difesa avversaria per trovarsi solo davanti al portiere. In alternativa l’esterno di attacco si accentra per attirare i centrali di difesa e lasciare lo spazio da attaccare all’esterno di difesa. Attenzione ai calci d’angolo: il Barcellona punta soprattutto a crossarli nell’area piccola (48% delle volte) per sfruttare le doti aeree dei suoi difensori.

Il punto debole della squadra è la difesa schierata altissima anche per portare il pressing alto sull’avversario, ma che è facile sorprendere se l’avversario gioca con scambi di prima o rapide verticalizzazioni.

La rosa è comunque quella di una squadra forte formata da un mix di esperti e ‘maliziosi’ vincenti quali Piquè, Busquets e Jordi Alba, con veri e propri giovani talenti quali ad esempio Eric Garcia (21 anni), Ferran Torres (21 anni), Pedri (19 anni) e Gavi (17 anni). Non saranno della sfida con il Napoli l’esperto Dani Alves (escluso dalla lista) e l’altro talento il 19enne Ansu Fati che però potrebbe recuperare in tempo per la gara di ritorno. Sempre pericolosi Aubameyang per il suo fiuto del gol e Traore per i suoi ubriacanti dribbling e per la sua fisicità.