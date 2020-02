Il Barcellona spaventato corre ai ripari, ma contro il Napoli non c’è nulla da fare

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha ammesso di essere preoccupato dalla situazione infortuni, visti i forfait di Suarez e Dembelè.

L’uruguaiano resterà fermo ai box per almeno tre mesi, mentre, per quanto riguarda l’ex Borussia Dortmund, la sua stagione, molto probabilmente, è da considerarsi già chiusa. Al momento, dunque, gli unici attaccanti a disposizione del tecnico sono Messi, Griezmann e il giovane Ansu Fati.

La società sta dunque pensando di intervenire sul mercato, approfittando del fatto che il regolamento della Federazione Spagnola prevede la possibilità di acquistare un giocatore anche dopo la chiusura del mercato, purchè, per quanto riguarda l’infortunato, venga presentato il referto medico ufficiale e purchè i tempi di recupero siano almeno di cinque mesi.

Il calciatore, però, deve necessariamente essere svincolato oppure militare in un’altra squadra di Liga. Al momento, secondo calciomercato.com, i principali obiettivi sono Lucas Perez dell’Alaves e Angel del Getafe. Qualora uno dei due diventasse un nuovo calciatore del Barcellona, non potrebbe essere impiegato in occasione della doppia sfida di Champions League contro il Napoli.

