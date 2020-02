Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport 24, ha parlato dei futuri movimenti di mercato del Napoli.

“Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro facendo acquisti mirati per l’immediato, come Politano, Demme e Lobotka. Il ds, però, si è mosso alla grande anche per il futuro, assicurandosi già sia Petagna che Rrahmani. In questo modo, il Napoli ha dato inizio ad una nuova rivoluzione che sarà molto corposa”.

Comments

comments