Il CT Mancini: “Mi aspetto tanti tifosi a Roma contro la Grecia, quattro i candidati al ruolo di centravanti”

Il CT della nazionale italiana Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Deejay.

“Contro la Grecia all’Olimpico spero ci siano tanti spettatori.

Chi il centravanti titolare? Uno tra Belotti, Immobile, Quagliarella e Balotelli.

Dobbiamo avere 20 giocatori di campo oltre ai tre portieri e siamo vicini a questo numero. Spero che qualcuno venga fuori all’improvviso, esplodendo in questo campionato. La base è comunque fatta. Ad esempio per il ruolo di terzino abbiamo 4/5 scelte.

D’Ambrosio? L’ho allenato e lo conosco benissimo. So quello che può dare. Può giocare su entrambe le fasce di difesa oltre che da centrale. Questo è un aspetto che conta e non a caso era con noi nelle ultime convocazioni.

Zaniolo? Quando lo convocai per la prima volta eravamo all’inizio, mi sembrava bravo. L’ho convocato per conoscerlo meglio e l’impressione è stata buona. E’ una mezzala, di certo non è un attaccante.

I talenti italiani giovani, ancora non sono maturi a pieno sotto tanti aspetti. Hanno bisogno di gare importanti e di cose che non si fanno solitamente per crescere.

A centrocampo abbiamo giocatori bravi a livello tecnico e questo è un vantaggio. Sarà aggiunto probabilmente qualche elemento con maggiore spessore fisico ma sempre con buone doti tecniche”.

Comments

comments