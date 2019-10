Nazionapoli, la situazione dei convocati in Nazionale

Nazionapoli, saranno come al solito in parecchi gli azzurri che lasceranno Castelvolturno per andare in Nazionale a difendere i colori del proprio paese.

Ad essere sicuro del posto per il momento è Fabian Ruiz, ormai punto fisso del centrocampo della Nazionale spagnola, convocato nuovamente.

Trova di nuovo spazio tra i convocati del Belgio Dries Mertens, ormai veterano della nazionale belga.

Di certo resteranno a Napoli Manolas, Mario Rui e Maksimovic per recuperare al meglio dagli acciacchi accusati nelle ultime gare.

In attesa di altre convocazioni ufficiali.

Questo pezzo sarà aggiornato.

