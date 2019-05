Il Mattino cerca di anticipare le mosse di mercato del Napoli, che ha blindato Koulibaly e potrebbe cedere Allan al PSG per 70 milioni

Koulibaly è stato blindato da De Laurentiis, sarà un punto fermo anche per la prossima stagione. Su Allan, che si è aggregato già alla nazionale verdeoro per la Coppa America, potrebbe farsi nuovamente vivo il Psg con un’offerta importante. Il Napoli non lo valuta meno di 70 milioni.

