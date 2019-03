Il Mattino – Un 40enne polacco si finge Shevchenko per evitare l’arresto

Un 40enne polacco si finge Andrij Shevchenko, ex campione del Milan, per evadere gli arresti domiciliari. Lo riporta Il Mattino.

Per provare a evitare l’arresto, un 40enne polacco ha tentato di camuffare la propria identità fingendo di essere Andrij Shevchenko. A Boscoreale, in Campania, evaso dagli arresti domiciliari nei giorni scorsi, l’uomo è stato ritrovato completamente ubriaco in un casolare di campagna a San Giuseppe Vesuviano.

Quando i Carabinieri della stazione locale lo hanno rintracciato, il 40enne ha detto di chiamarsi come l’ex attaccante del Milan Andrij Shevchenko. Affermazione decisamente poco credibile: il polacco, residente da anni a Boscoreale, è stato subito trasferito in carcere con l’accusa di evasione dai domiciliari e false generalità.