Spalletti: “Icardi? C’è sempre meno tempo. Chiedete a Marotta”

“Perisic sarà a disposizione, magari un po’ affaticato ma ci sarà. Keita ha fatto bene gli ultimi allenamenti, potrà essere convocato. Icardi? In questo momento non sono stato molto aggiornato nelle ultime ore. Chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione? Con la sua esperienza tutelerà tutte le parti, è giusto che chiediate a lui. Il tempo a disposizione va usato bene e c’è sempre meno tempo… va usato bene il tempo che abbiamo a disposizione.

Diffidati? Chiaramente quando ci sono partite ravvicinate la prestazione è importante per il recupero fisico, e sotto questo punto di vista siamo a posto. Però abbiamo avuto poco tempo per recuperare, cambierò qualcosa rispetto alla partita di giovedì. San Siro? I risultati sono fondamentali per mantenere il quarto posto, e i tifosi sono una parte importante. Anche quest’anno fanno vedere di credere nelle nostre possibilità, sarebbe bello festeggiare i nostri 111 anni”.