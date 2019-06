Il mercato del Napoli ruoterà intorno alle cessioni

Il Mattino si sofferma sul mercato che farà il Napoli, sottolineando il fatto che ruoterà proprio intorno alle cessioni; la situazione.

Un mercato, quello del Napoli, su cui incideranno le cessioni che effettuerà il club. La priorità è quella e la nuova voce riguarda un interessamento del Torino per Simone Verdi. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, il primo nome è quello di Hirving Lozano.

La trattativa è in stand-by ma può andare avanti da un momento all’altro; diverse le situazioni per James Rodriguez e Diego Costa. Il quotidiano reputa difficile la prima, mentre la seconda impossibile per via degli alti costi dell’eventuale operazione.

