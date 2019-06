GdS – Napoli, 7 nomi sul mercato per il tesoretto da investire

La Gazzetta dello Sport si sofferma su come si procurerà il Napoli il tesoretto da investire in un mercato importante, fatto di acquisti top.

Prima divergenze, tra Ancelotti e ADL, sugli investimenti da fare in questo mercato, poi la linea comune. Questo è certificato dal fatto che le voci di mercato intorno al Napoli riguardano nomi come Lukaku, Rodrigo o Diego Costa.

La Gazzetta dello Sport, oltre a sottolineare le divergenze che c’erano prima ed il cambio di strategia, si sofferma su come il club azzurro si procurerà il tesoretto da re-investire. A quanto pare i nomi da cui arriveranno questo fantomatico tesoretto sono sette, alcuni dei quali in prestito.

Il denaro fresco quindi dovrebbe arrivare dalle cessioni di Sepe, Grassi, Inglese e Rog che sono in prestito ed a questi sono da aggiungere quelli di Diawara, Ounas e Verdi. Per un mercato in cui ADL si è convinto ad investire cifre importanti.

Comments

comments