Il Napoli che verrà ha una certezza:la voglia di vincere

Continua il conto alla rovescia per il post presidenziale su X che ufficializzerà Allegri come allenatore del Napoli.
Il tecnico ha ancora qualcosa da risolvere con il Milan ma non manca molto.
Nel frattempo quello che filtra è un grande entusiasmo da parte dello
staff che seguirà il mister, sono tutti carichi a pallettoni e non vedono l’ora di iniziare la nuova avventura.
C’è tanta energia positiva ed un solo obiettivo: vincere.
Si ritroveranno tutti a Castelvolturno il 13 luglio prima della partenza per il Trentino.
Tutto questa carica farà sicuramente contento De Laurentiis
che dagli States ha sottolineato, ancora una volta la voglia di essere protagonista e la convinzione della forza della sua squadra.