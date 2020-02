Il Napoli a Cagliari vince 1-0 con in gol di Mertens e dopo oltre tre mesi e undici giornate riesce a mantenere la porta inviolata in campionato.

L’ultima partita che ha visto il Napoli non subire gol è lo 0-0 di Napoli-Genoa del 9 novembre 2019.

In trasferta addirittura era addirittura da Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019 che il Napoli non riusciva a non subire gol.

