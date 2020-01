Il Napoli, la ricerca del terzino sinistro e lo stretto legame di essa con Hysaj

Con i problemi fisici riscontrati da Ghoulam e la situazione legata a Hysaj, il Napoli potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro.

Una ricerca che dipende, in particolare, proprio dalla situazione legata a Elseid Hysaj ed al suo rinnovo. Questo perché, per poter rinnovare, avrebbe bisogno di giocare altrimenti c’è il rischio di perderlo a zero.

Un’opportunità sarebbe proprio quella di giocare a sinistra, come alternativa a Mario Rui, o a destra come quella di Di Lorenzo. Per questo, nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato il terzino albanese è stato vicino alla cessione salvo poi rimanere in azzurro.

Dal suo addio o dalla sua permanenza, appunto, dipenderà la ricerca del Napoli per il terzino sinistro. Una ricerca che rimanda alla Grecia o comunque alla nazionalità greca, come riportato qui qualche settimana fa ed individuando in Leonardo Koutris uno dei possibili obiettivi.

Un altro dei possibili nomi che potrebbe finire nella lista del Napoli è quello di Konstantinos Tsimikas, classe ’96, che milita anche nella sua nazionale. Tutto ancora da definire, comunque, dato che non si conosce la reale identità dell’obiettivo.

A prescindere da ciò, c’è da tenere presente che il tutto è legato alla situazione di Hysaj, in cui bisognerà capire anche se il presidente è disposto a perderlo a parametro zero.

Comments

comments