La scheda. Leonardo Koutris il greco con i piedi brasiliani e il video virale che lo ha reso famoso

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro difensivo. Uno dei possibili candidati a indossare la maglia azzurra è Leonardo Koutris.

Nato il 23 luglio 1995 a Ribeirão Preto in Brasile da padre greco e madre brasiliana Koutris ha la doppia nazionalità greca e brasiliana, anche se ha scelto di giocare con la nazionale della Grecia dove ha già collezionato 5 presenze.

Alto 174 cm per 70 kg di peso Koutris è un sinistro naturale con la capacità di calciare alla brasiliana di esterno con potenza e la traiettoria a rientrare dall’esterno verso l’interno.

Cresciuto nelle giovanili dei greci dell’Ergotelis dove nel 2013 ha esordito in prima squadra a 18 anni prima di passare nel 2106 con i greci del Pas Giannina.

Nel 2017 il salto di qualità sempre nel campionato greco con il passaggio all’Olympiacos Pireo.

In totale in carriera, nazionale compresa, da professionista ha giocato 140 partite con 3 gol.

Fase difensiva non impeccabile Koutris ha però una buona gamba e tanta velocità in fase di spinta. Discreta personalità e un sinistro preciso nel fornire assist ai compagni. Non si è mai confrontato in un campionato di prima fascia e per questo rappresenta una scommessa tutta da scoprire.

La curiosità. Koutris il 17 ottobre 2015 è stato protagonista involontario di una buffa scena con i barellieri in Ergotelis-AEL, scena che vi invitiamo a vedere nel video allegato.

Comments

comments