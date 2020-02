Il Napoli non ingrana la quarta, la serie positiva si ferma alla terza vittoria consecutiva

In questa stagione il Napoli proprio non riesce a conquistare la quarta vittoria consecutiva. E’ toccato prima ad Ancelotti, ora anche a Gattuso.

Sotto la gestione Ancelotti il Napoli si è fermato a tre vittorie consecutive dopo i successi nell’ordine con la Sampdoria in campionato, il Liverpool in Champions e il Lecce ancora in campionato.

Con Gattuso il Napoli invece ha interrotto la serie di vittorie consecutive proprio contro i salentini al San Paolo dopo i successi consecutivi con la Lazio in Coppa Italia, la Juventus e la Sampdoria in campionato.

