Il Napoli pareggia il conto con il Liverpool, ad Anfield il 27 novembre la ‘bellissima’

Quella giocata ieri al San Paolo e vinta dal Napoli 2-0 è la settima sfida nella storia di napoli e Liverpool. Bilancio in perfetta parità, quindi la prossima sfida ad Anfield ha il sapore della bella:

VITTORIE NAPOLI: 3

PAREGGI: 1

VITTORIE LIVERPOOL: 3

Nell’amichevole giocata nell’estate 2018 a Dublino il Liverpool ha vinto per 5-0. L’amichevole giocata la scorsa estate a Edimburgo è stato il Napoli a vincere per 3-0

Le gare ufficiali si sono concluse con uno 0-0 al San Paolo e un 3-1 per il Liverpool in Inghilterra nella fase a gironi dell’Europa League 2010-2011.

Una vittoria a testa invece, entrambe per 1-0 tra le mura amiche, nella fase a gironi della Champions League 2018-19.

Napoli e Liverpool si sono sfidate soprattutto a cavallo di agosto 2018 e settembre 2019. Cinque le gare (due amichevoli e tre in Champions) e in questo parziale il Napoli è in vantaggio per 3 vittorie a 2, anche se quella del Liverpool in Champions della scorsa stagione è stata decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale.

