Napoli, migliore attacco in Serie A: nessuno ha mandato in gol più giocatori degli azzurri

Nelle prime tre giornate del campionato di Serie A 2019/2020, il Napoli ha messo a segno ben 9 gol: nessuno, finora, ha fatto meglio degli azzurri.

Una media di ben 3 reti a partita, frutto delle 4 segnate contro la Fiorentina, le 3 messe a segno contro la Juventus e le due rifilate la scorsa settimana alla Sampdoria, nell’esordio al San Paolo. E, come se non bastasse, gli azzurri hanno già mandato a segno 6 giocatori, più di qualunque altra squadra in Serie A: si tratta di Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Josè Callejon, Kostas Manolas, Hirving Lozano e Giovanni Di Lorenzo.

