Il Napoli scende in piazza per il piccolo Gabriele

La SSC Napoli scende in campo in prima fila per aiutare il piccolo Gabriele, affetto da una malattia rarissima; questa malattia può essere contrastata solo con il trapianto di midollo.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa:

” “Riempiamo un’altra piazza” è l’appello dei genitori di Gabriele, 19 mesi, affetto da una malattia rarissima che può essere contrastata solo grazie a un trapianto di midollo.

Il 24 maggio dalle 9 alle 20 l’Admo (associazione donatori midollo osseo) allestirà in piazza Dante una postazione per i possibili donatori, quelli che potrebbero essere compatibili con il piccolo. Per diventare donatori di midollo osseo, e quindi sottoporsi alla “tipizzazione” che consente di scoprire se si è “il tipo giusto per Gabriele”, bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso corporeo di almeno 50 chili, e godere di buona salute.

La disponibilità del donatore rimane valida fino al raggiungimento dei 55 anni. Dopo un colloquio con i medici, che saranno al gazebo dell’Associazione in piazza Dante, il paziente viene sottoposto a un prelievo di sangue o saliva, campione dal quale verranno estratti i dati genetici; dati necessari per verificare la compatibilità con chi ha bisogno di un trapianto.

I dati saranno poi inseriti nell’IBMDR, il registro italiano donatori midollo osseo.

“Riempiamo un’altra piazza” per salvare Gabriele. Il 24 maggio a Napoli (piazza Dante) si cercano donatori di midollo.

Per diventare donatori di midollo osseo, bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e godere di buona salute 👉🏻 https://t.co/9D9a92igHC#salviamogabriele pic.twitter.com/CsUhiBWHIn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2019

Comments

comments