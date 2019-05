Il Napoli partirà sabato per la trasferta di Bologna

Per la prima volta in questa stagione, il Napoli di Ancelotti partirà la mattina stessa per la trasferta di Bologna di sabato sera.

In occasione dell’ultima giornata e con i giochi fatti e finiti, il Napoli partirà sabato mattina per la trasferta di Bologna. Prima volta in assoluto in questa stagione, dato che fino ad ora la squadra è sempre partita almeno un giorno prima per le trasferte.

Una decisione che arriva proprio per la situazione in campionato, ma ciò non toglie che la squadra ed il mister punteranno al traguardo degli 82 punti in campionato.

