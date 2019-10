I campionati nel prossimo weekend si fermano per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Le partite del Napoli dopo la sosta riparte con il Verona.

Il Napoli dopo la sosta affronta in casa il Verona prima di recarsi in casa del Salisburgo per la terza giornata del Girone E di Champions League.

Fino alla prossima sosta il calendario del Napoli, oltre le due gare con il Salisburgo in Champions e quella con il Verona, ha in programma anche le delicate sfide con Roma e Atalanta.

