Sott’ E ‘Ngopp: Dimensioni, Umori e Favole

Ecco l’analisi della nostra redazione dei peggiori e dei migliori momenti andati in scena nella partita disputata tra Torino e Napoli

LOZA NO: Disordinato, spesso avulso dagli schemi e praticamente mai efficace. La bambola assassina messicana per ora uccide solo il gioco già morente degli azzurri. Il tempo per convincere tutti dei 40 milioni spesi per acquistarla c’è tutto, ma il confronto con le aspettative per ora non lascia spazio a sentimentalismi. Da Lozano, soprattutto nella più congeniale posizione di esterno, è lecito aspettarsi molto di più.

DIMENSIONI: Un altro stop per il Napoli basta per iniziare ad avere forti dubbi sulle possibilità di questa squadra di giocarsela per la prima posizione. Le ultime uscite, almeno per ora, sembrano ridimensionare il ruolo della squadra di Ancelotti in campionato. Ora come ora non sembrerebbe scontata neanche la qualificazione in Champions; anche se, si sa, le cose nel calcio cambiano in un attimo.

UMORI: Oltre ad una condizione fisica non invidiabile di diversi pilastri e alla totale assenza di gioco, la squadra di Ancelotti sembra aver perso qualcosa dal punto di vista dell’unità interna. Gli screzi con Insigne e gli atteggiamenti in campo sembrano i pessimi segnali di uno spogliatoio poco armonioso. Andrà ricompattato immediatamente prima che certe crepe diventino voragini.

PRONTO INTERVENTO: Gesto bello quello di Ansaldi nel primo tempo. Dopo aver fatto ponte, il difensore granata aiuta Hysaj a non rompersi l’osso del collo cercando di attenuarne la brutta caduta. Il terzino albanese non è certo uno dei giocatori più amati in azzurro, ma la salute viene prima di tutto, soprattutto per chi da più di 4 anni veste i nostri colori. Un sospiro di sollievo per tutti alla notizia che il difensore non avrebbe riportato danni seri dopo il brutto incidente.

FAVOLA: Un periodo che diventa sempre più delicato per il Napoli, trova in Di Lorenzo una delle poche ragioni per essere felici. Il terzino destro è già diventato una costante, e le prestazioni positive sembrano ormai una certezza. Una favola che adesso è arrivata anche in Nazionale, e che speriamo possa volare sempre più in alto.

COLPO DI CULO: Alla totale assenza di idee in fase propositiva, il Napoli affianca comunque una certa solidità difensiva. Oltre al già citato Di Lorenzo, arriva una buonissima prestazione anche da parte di Luperto, che con un paio di uscite alla Koulibaly imposta il gioco, e con pronte chiusure evita il peggio sulle ripartenze del Torino. Il “colpo di culo” con cui sventa un filtrante pericoloso, nel finale, dona un po’ di colore ad una partita noiosissima.

Comments

comments