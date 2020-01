Il punto. Il ritorno del Napoli, la debacle di Mazzarri, il gambero Sarri, il ‘trop gol’ di giornata

Il campionato di Serie A ha completato il programma delle prime ventuno giornate. All’appello delle 210 partite manca solo Lazio-Verona della 17° giornata rinviata a mercoledì 5 febbraio per l’impegno della Lazio in Supercoppa Italiana poi vinta contro la Juventus.

La classifica. La Juventus a Napoli perde la sua seconda partita in campionato ma riesce a mantenere tre punti di vantaggio sull’Inter che non va oltre il pareggio con il Cagliari. Però se la Lazio dovesse vincere il recupero contro il Verona si porterebbe al secondo posto a -2 dai bianconeri. Contro la Juventus risorge il Napoli ora a -4 dalla zona Europa League, ma attenti al Milan in crescita e alla sua terza vittoria consecutiva dopo l’arrivo di Ibrahimovic. In zona retrocessione si fanno difficili le posizioni di Lecce, Genoa, Spal e Brescia.

La debacle di Mazzarri. Il Torino ha perso 0-7 in casa con il Verona, una sconfitta che mette in bilico la permanenza di Mazzarri sulla prestigiosa e storica panchina granata. Il portiere del Torino Sirigu non è però nuovo a una sconfitta del genere. Quando difendeva la porta del Palermo ha perso in casa 0-7 con l’Udinese (tre gol di Di Natale e quattro di Alexis Sanchez).

Il gambero Sarri. La Juventus ha preso Sarri soprattutto per provare con il gioco a vincere la Champions. Intanto la Juventus viaggia con 8 punti in meno in classifica rispetto allo scorso campionato proprio come il Genoa. Peggio di lei hanno fatto solo Sampdoria (-13) e Napoli (-21). Meglio di tutte la Lazio con +14 malgrado la partita in meno e il Bologna con +13 punti.

Isterismi nerazzurri. All’arbitro Manganiello non è bastato considerare regolare il gol di Lautaro Martinez viziato da una spinta ai danni di un difensore del Cagliari per evitare di essere travolto dagli isterismi nerazzurri. Prima ha rischiato l’aggressione fisica dall’espulso (giustamente) Lautaro Martinez, poi ha subìto quella verbale di Conte e di altri componenti della panchina interista al fischio finale. Conte poi non si è presentato in conferenza stampa.

Tevere e papere. La partita più importante per la classifica era senza dubbio il derby di Roma. Il risultato finale di 1-1 è stato determinato più che dalla bravura degli attaccanti dalle clamorose papere dei due portieri…ha vinto per distacco però la papera del romanista Pau Lopez.

Il ‘trop’ gol di giornata. In totale finora in Serie A sono stato segnati 598 gol (317 dalle squadre di casa, 281 da quelle in trasferta). La parte del leone la sta facendo l’attacco della splendida Atalanta, unica realtà davvero spettacolare di questo campionato. I bergamaschi hanno segnato 57 gol con una media di 2,71 a partita. Proprio all’atalantino Ilicic va la palma del gol più bello di giornata con il tiro da centrocampo che su punizione ha sorpreso il portiere del Torino fuori dai pali.

Comments

comments