Il derby romano tra Roma e Lazio, partita delle 18 di questa giornata di campionato, si è concluso; mantenuto il pareggio del primo tempo.

Derby romano terminato in parità. I gol di Dzeko per la Roma ed Acerbi per la Lazio hanno deciso il risultato finale della partita.

All’Olimpico di Roma finisce 1 a 1, con la Lazio che rimane a -2 e la Roma che rimane con il punto di vantaggio sull’Atalanta.

Comments

comments