Il punto sulla Serie A. Napoli primo per differenza reti, arbitri sfortunati (?) in Inter-Juventus, i ‘trop gol’ di giornata

Il punto sul campionato di Serie A 2021-22 dopo la nona giornata di campionato.

I risultati. Il Napoli pareggia a Roma ancora primo per differenza reti (+16) malgrado l’aggancio in vetta del Milan (+13) dopo la vittoria targata Valeri dei rossoneri a Bologna. Pareggio tra le polemiche in Inter-Juventus per il rigore concesso ai bianconeri. Crollano gli ex Napoli Sarri e Mazzarri, Fiorentina da Europa, Salernitana che ancora spera malgrado la settima sconfitta in campionato. Giornata no per il VAR e per il regolamento del gioco del calcio (troppi pesi e troppe misure), ma anche per gli allenatori (4 espulsi nelle zone alte di classifica: Spalletti, Inzaghi, Mourinho e Gasperini).)

Il confronto punti tra il 2021-22 e il 2020-21. Dopo nove giornate il Napoli è leader in campionato ma, insieme alla Fiorentina, anche per la migliore differenza punti rispetto alla settima giornata del campionato precedente (+7). Male la Juventus, malissimo il Sassuolo.

I gol. Finora sono 290 i gol segnati in Serie A, 158 dalle squadre di casa e 132 da quelle in trasferta, ed è facile immaginare che nel prossimo turno si supera anche quota 300. Sarà ancora nerazzurro il gol numero 300 dopo che Lautaro ha segnato il numero 100 e Dzeko il numero 200? L’Inter con 24 gol ha il miglior attacco, mentre il Venezia con 7 gol ha l’attacco peggiore. Il Napoli è in testa alla classifica della miglior difesa con appena 3 gol al passivo mentre lo Spezia con 22 gol incassati ha la peggior difesa. Immobile è sempre in testa alla classifica marcatori con 8 gol seguito da Dzeko con 7 e da Joao Pedro, Simeone e Destro con 6.

Rigori. In totale sono stati assegnati 44 rigori dei quali 35 segnati e 9 sbagliati. Napoli primo anche per rigori a favore fischiati, ancora a zero Torino e Spezia. Nessun rigore fischiato contro a Napoli e Roma.

I ‘trop gol’ di giornata. Questa volta non premiamo i gol più belli ma gli exploit di Simeone (quattro gol segnati in Verona-Lazio 4-1) e di Destro del Genoa che è andato in gol per la sesta gara consecutiva.

Il prossimo turno. Interessante sfida in chiave europea tra Lazio e Fiorentina, così come sono interessanti le sfide delle due capolista: Napoli-Bologna e Milan-Torino. La Juventus affronta in casa il Sassuolo mentre l’Inter fa visita all’Empoli. Mazzarri cerca il riscatto contro Mourinho in Cagliari-Roma.

Comments

comments