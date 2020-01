Il punto sulla Serie A. Scudetto per tre, Immobile re dei bomber di…rigore, il ‘trop-gol’ di giornata

Diciottesima giornata del campionato di Serie A senza clamorose sorprese. Manca una giornata per eleggere la squadra campione d’inverno e la lotta scudetto, con la sconfitta casalinga della Roma, ormai può considerarsi ristretta a sole tre squadre. Interessante la lotta retrocessione e quella per un posto in Europa.

Lotta scudetto. La Juventus travolge il Cagliari, l’Inter passa a Napoli e la Lazio degli 11 rigori stagionali in 17 partite vince in rimonta a Brescia. Se Juventus e Inter (prime con 45 punti) si contendono il titolo di campione d’inverno, la Lazio (terza con 39 punti ma con la gara casalinga con il Verona ancora da recuperare) è ancora in lotta per la vittoria del campionato.

Il treno per l’Europa. Assegnati i primi tre posti (Juventus, Inter, Lazio) al momento la lotta per conquistare il quarto posto utile per andare ai gironi di Champions se lo contendono Roma (35 punti) e Atalanta (34). Difficile che Cagliari (29), Parma (25), Napoli e Torino (entrambe a 24) possano insidiare giallorossi e bergamaschi. Anche perché l’Atalanta si conferma unica squadra del campionato che vale la pena veder giocare.

La lotta per non retrocedere. Al contrario di quanto accaduto negli ultimi anni non c’è già una squadra ‘indirizzata’ verso la Serie B dalla classifica. Dalla Fiorentina quindicesima con 18 punti alla Spal ultima con 12, sono almeno sei le squadre che non possono dormire sonni tranquilli (Fiorentina, Sampdoria, Lecce, Brescia, Genoa e Spal).

I leaders. Il Bologna è la squadra che più di tutte ha migliorato il punteggio in classifica rispetto alla scorsa stagione (+10 punti, il Napoli la peggiore con -17). Atalanta miglior attacco in assoluto con 48 gol (ma anche il migliore in casa 28 e in trasferta 20 gol). Inter miglior difesa in assoluto (15 gol subìti) e migliore in casa (6 gol), Roma miglior difesa in trasferta (6 gol subìti). Immobile capocannoniere con 19 gol grazie anche agli 11 rigori avuti dalla Lazio finora in questa stagione (leader di questa classifica davanti a Roma e Lecce con 7).

Gol e rigori. In totale sono stati segnati 516 gol, 272 dalle squadre di casa e 244 da quelle in trasferta. Sono invece 84 i rigori fin qui assegnati dei quali 65 realizzati e 19 sbagliati.

Il ‘trop-gol’ di giornata. Tra i 26 gol segnati nella diciottesima giornata abbiamo eletto miglior gol quello segnato da De Paul in Lecce-Udinese 0-1.

