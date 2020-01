Italia Mele: “Atmosfera del San Paolo da incubo, il Napoli segna poco rispetto alle palle gol create”

La sconfitta con l’Inter, il momento del Napoli e il ‘silenzio degli innocenti’ del San Paolo. Ne parliamo con il nostro direttore Italia Mele.

Napoli sconfitto con l’Inter però rivedendo la partita alla fine si contano più palle gol nitide per gli azzurri, ma la squadra di Conte ha segnato tre gol e quella di Gattuso uno solo: differenza tecnica o di personalità tra gli attaccanti delle due squadre?

“Questo è un argomento interessante. Il Napoli storicamente anche nelle annate migliori ha sempre segnato poco rispetto alle palle gol prodotte. Oggi questo limite è diventato un problema serio. Caratteristiche tecniche, fisiche e mancanza di fiducia che rimpicciolisce la porta, se il pallone scotta per gli attaccanti è incandescente”.

Come con il Parma anche con l’Inter tre errori clamorosi in fase difensiva e tre gol subìti. Partendo proprio dall’errore non da Meret sul secondo gol, è il segnale di una pericolosa condizione di paura della squadra?

“Che questa squadra abbia paura è un fatto accertato da tempo. La paura sporca il gesto tecnico e determina gli errori. Ora però bisogna superarla in un modo o nell’altro. Non si va alla guerra dove puoi essere colpito da un proiettile vagante ma si gioca a pallone e nel calcio i più bravi vincono”.

Arriva al San Paolo la capolista e si registrano meno di 32.000 presenze: quanto sta incidendo il distacco del tifo organizzato sui risultati della squadra oppure come ha detto Gattuso non deve essere un alibi?

“L’atmosfera del San Paolo viene definita surreale per me è un incubo. L’ambientazione perfetta per il film horror che sta recitando il Napoli. Fa bene Gattuso che è una persona seria e onesta a non voler dare alibi a nessuno ma il problema stadio incide è molto. Va trovata una soluzione urgentemente, con il buon senso e nel rispetto delle regole fondamentali”.

