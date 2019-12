Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra la squadra di Mourinho passa sul Brighton per 2 a 1, dopo essere andata in svantaggio.

Al termine dei 90′ arriva la vittoria per il Tottenham di Mourinho; una vittoria arrivata in rimonta, dato che il Brighton, squadra ospite, è passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Webster.

Nel secondo si ribalta la situazione, con Kane e Dele Alli che permettono agli Spurs la conquista dei tre punti.

Comments

comments