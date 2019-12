Everton-Burnley, prima di Ancelotti sulla panchina dei Toffees: ancora 4-4-2

Alle 16 partirà la sfida tra Everton e Burnley al Goodison Park, la prima di Carlo Ancelotti da neo-allenatore dei Toffees.

Per la sua prima partita l’ex allenatore del Napoli non ha cambiato modulo rispetto a quello che utilizzava in azzurro: il 4-4-2. Ancelotti era già stato al Goodison Park, in occasione della sfida all’Arsenal.

Tra i titolari non figura Moise Kean, che partirà dalla panchina; di seguito l’undici scelto dall’ex allenatore azzurro:

Pickford; Colemna, Holgate, Mina, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

