Il Verona festeggia la promozione in Serie A, Cittadella sconfitto 3-0

Nella finale di ritorno dei play-off promozione di Serie B giocata allo stadio Bentegodi il Verona ha battuto il Cittadella per 3-0 e conquista la promozione in Serie A.

Dopo la vittoria del Cittadella per 2-0 nella gara di andata giocata a Padova il 3-0 del ritorno permette agli scaligeri di conquistare il ritorno in Serie A dopo appena un anno giocato in Serie B.

La gara è stata decisa dai gol al 27′ del primo tempo di Zaccagni e nel secondo tempo di Di Carmine al 69′ e di Laribi all’83’.

Cittadella in 10 dal 62′ per l’espulsione di Parodi e in 9 uomini dal 77′ per l’espulsione di Proia.

Questa quindi la Serie A 2019-2020:

Atalanta Bologna Brescia Cagliari Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Spal Torino Udinese Verona

