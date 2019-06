Ilicic apre alla cessione: “Voglio vincere trofei”

A dispetto delle parole del presidente Percassi, Josip Ilicic apre ad una sua cessione e non vede il proprio futuro ancora all’Atalanta.

Josip Ilicic smentisce il presidente dell’Atalanta e prepara un suo addio alla squadra di Bergamo. Il motivo è quello di voler lottare per vincere i trofei e “solo se l’Atalanta si rinforzerà a tal proposito, io rimarrò“. Lo sloveno lo rivela in una lunga intervista per Ekipa24. Il calciatore prosegue:

“Ci sono due parti da accontentare, e io non ho più molto tempo davanti a me per giocare ad alto livello. Devo capire, devo pensare al futuro. Devo ottenere il massimo possibile dalla mia carriera; voglio una squadra di 30 giocatori di alta qualità.”

Poi prosegue, parlando delle voci che volevano un accordo con il Napoli:

“Se accetti, firmi ed io non ho mai firmato nulla; per ora si sta solo parlando. La Juventus non è mai uscita fuori perché agisce in modo diverso, e non la darei mai ai media. Voglio giocare la Champion’s League e non mi interessa niente del resto. Vorrei restare in Italia, ma se arriva un’offerta irrinunciabile dall’estero non rifiuterei.“

Comments

comments