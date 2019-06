UFFICIALE – Il Napoli Under 15 disputerà le Final Four

Il Napoli Under 15 disputerà, per il secondo anno di fila, le Final Four per acciuffare lo scudetto; di seguito il programma completo.

Ancora una volta, per il Napoli Under 15, ci saranno le Final Four per lo scudetto. Gli azzurrini disputeranno la competizione per vincere il titolo; si partirà venerdì e si terranno in Emilia Romagna. Ai quarti di finale gli azzurrini hanno battuto il Palermo, pareggiando 0 a 0 all’andata e vincendo 1 a 0 al ritorno.

Di seguito il programma completo delle Final Four:

Semifinale: Napoli- Roma, lunedì 10 giugno ore 20:30 Campo “V.Mazzola” di Santarcangelo di Romagna (FC)

L’eventuale finale si giocherà il 13 giugno alle ore 20:30 al Campo “B.Benelli” di Ravenna.

