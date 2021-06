Immobile: “Un giorno Insigne mi farà prendere un coccolone”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha tenuto una conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Coverciano.

“Lukaku? E’ fortissimo, m lo conosciamo bene e se la vedrà con i nostri difensori. De Bruyne e Hazard sono fondamentali non avendoli al meglio il Belgio avrà qualche problema, con loro ion campo è un’altra partita. Rispetto all’ultimo Europeo hanno aumentato la personalità e l’esperienza, sono più pronti adesso sia tecnicamente che tatticamente sono organizzati e forti.

Abbiamo fatto l’Europeo sempre al massimo, reagendo bene alle difficoltà. A me piacerebbe vincere portare a casa la Coppa ma ci sono le più forti del ranking UEFA. Rivali? Spagna, Belgio, Inghilterra, Germania. Francia eliminata? Abbiamo vinto e dominato con la Svizzera, facendola sembrare una squadretta mentre ieri ha dimostrato il contrario.

Il mister è soddisfatto per l’intensità e per la voglia. Il mister mi chiede un altro lavoro rispetto alla Lazio, ma non mi pesa sono soddisfatto enormemente di quel che sto e stiamo facendo.

Insigne? Non abbiamo nulla da fare, giochiamo alla Playstation. Lui è solo film e serie tv. Devo sempre camminare con attenzione, lui è piccolo e si nasconde ovunque. Siamo rientrati dal pranzo, è rientrato in camera con Verratti, era dentro all’armadio e mi ha spaventato. Un giorno di questi prenderò un coccolone…”

